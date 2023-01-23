『ユニセックス大きいサイズLL XL3L OWNthリネンライクオーバージャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 21時 48分に出品され04月08日 21時 48分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在171件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 antiqua初となるBtoBブランド『OWNth（オンス）』



着るつもりでしたのでタグはありませんが未使用です。



上質なリネンライク生地を使用したオーバーサイズのテーラードジャケット。オーバーシルエットが特徴で、袖を折り返すとストライプ柄がアクセントになるデザイン。ユニセックス仕様で、セットアップとしても着用可能。フォーマルにもカジュアルにも使いやすく、どんなシーンでもスタイリッシュに映える一着です。



素材

表地：ポリエステル98％ ポリウレタン2％

背裏：ポリエステル100％

袖裏：ポリエステル100％



リネンライクな清涼感ある風合いを持ちながら、シワになりにくい生地です。シルエットにあわせて綺麗なラインを表現する上質生地です。

カラー

* ブラック



サイズ

着丈：80

身幅：62

肩幅：50

袖丈：62

アームホール：54

価格 ¥15,400（税込）



* オーバーサイズでこなれた印象

* ストライプ柄の切り替えが袖のアクセントに

* フォーマルからカジュアルまで対応可能

* ユニセックスデザイン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ユニセックス大きいサイズLL

XL3L

OWNthリネンライクオーバージャケット