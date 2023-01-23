『bagjack スリングポーチセット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 20時 11分に出品され04月12日 20時 11分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 bagjackのcard holder twistとmobile holder twistのセットです。



普段使いしていた為、若干の使用感あります。



※ストラップはbagjackのものではないです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バッグジャック

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ bagjack

スリングポーチセット