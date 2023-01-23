『TRANSPORTER トランスポーター 92 ロングボード ハードケース【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 04時 45分に出品され03月26日 04時 45分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 トランスポーター 92" ロングボード用ハードケースになります。

数年使用して、その後保管しておりましたので、経年劣化、汚れ等はありますが、

破れや機能に関しては問題ありません。



サイズ：295cm X 70cm (メーカー表示外寸)

カラー：シルバー（アルミ） 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>マリンスポーツ>>>サーフィン・ボディボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし