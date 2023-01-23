『phil wood ボトムブラケット philwood bb ピスト 競輪【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 17時 11分に出品され03月08日 17時 11分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 philwoodのスクエアテーパーボトムブラケットです。軸長は110.5ミリのISOです。

着脱に伴う小傷はありますが、グリスもたっぷり残っています。



ピスト PIST keirin NJS BB 競輪 BB paul phil wood sugino sugino75 dura ace shimano sram omnium 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ 商品の状態: やや傷や汚れあり

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