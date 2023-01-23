『【超希少！バーバリー】レディース ロング トレンチコート オーダーメイド 英国製【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 15時 49分に出品され03月22日 15時 49分に終了予定です。即決価格は12,100円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #古着屋…nochihare

#古着屋…nochihareのバーバリー

#古着屋…nochihareのレディース



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♡Burberrys バーバリー

レディース ロング トレンチコート

ノバチェック

ウール100％ 着脱式 ライナー

ベルト ボタン類完備

オーダーメイド 英国製

超希少 激レア！

傷や汚れのない美麗、極美品です♪



♤カラー : ベージュ



◇サイズ : オーダーメイドのためサイズ表記がござい

ません。採寸表でご判断下さい。

( Lサイズ位だと思います )

身幅…48cm

着丈…112cm

( 平置き採寸 )素人採寸ですので多少の誤差はご容赦下さい。



♧素材 : 本体 表地…コットン51％

ポリエステル49％

裏地…ポリエステル50％

コットン50％

ライナー…ウール100％



♡商品状態 : 目立った傷や汚れなし



⚠️取引時の注意点⚠️



・色がイメージと違う、サイズが合わないなど、お客様都合での返品はお断りしていますので、写真や説明文のサイズはよく確認の上、ご購入ください。



•お色は写り具合により、多少の違いがある場合がございます。ご了承願います。



・梱包の際に圧縮するなどにより折りじわ等が発生する場合があります。ご了承願います。



・あくまでも古着となりますので完璧を求める方、神経質な方は購入をお控え下さい。



カラー...ベージュ



汚れ・破れ・臭いなど...なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【超希少！バーバリー】レディース

ロング

トレンチコート

オーダーメイド

英国製