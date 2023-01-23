『✨クロエ✨ バッグ レディース 2WAY トートバッグ ホワイト CHLOE【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 23時 29分に出品され03月24日 23時 29分に終了予定です。即決価格は16,016円に設定されています。現在586件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ✨新品未使用✨

一点限り

届いたまま袋も開封していません。



クロエ/CHLOE/トートバッグ

モコモコ感が可愛らしい2WAYバッグ。スリムなフォルムでかさばらず、コーデのポイントとしても◎【ギフトにもおすすめです。】



●品番：C10323

●サイズ：約高さ19.5×幅26×マチ7cm 持ち手全長約38cm ショルダー全長約92cm(取外不可)(長さ調節不可)

●重さ：約350g

●仕様：メイン開閉：マグネット、内ポケット×2、外ポケット×1

●素材：リサイクルポリエステル

●付属：なし



ご希望がございましたら、ご購入いただいた後に購入店をお教えできます。発売元では売り切れていますのでページが削除される可能性もあります。



さまざまな贈り物・イベントにおすすめです

季節のイベントに

お正月 母の日 父の日 敬老の日 クリスマス クリスマスプレゼント クリスマスギフト バレンタイン バレンタインデー ホワイトデー ホワイトデイ 春夏 秋冬 ギフト プレゼント GIFT

お祝い事に もこもこ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: クロエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ✨クロエ✨

バッグ

レディース

2WAY

トートバッグ

ホワイト

CHLOE