『ポロラルフローレン POLO Ralph Lauren ラムレザージャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 22時 22分に出品され03月11日 22時 22分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在361件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ポロラルフローレンのレザージャケットです



柔らかいレザーで着心地も抜群です！



カラー ブラウン

サイズ：XXL

身幅：約73cm

着丈：約71cm

素人採寸ですので、誤差をはあると思います。

中古品ですのでレザーの使用感、画像の裾部のボタン欠損等細かいダメージ、はありますが、目立ったダメージもなく良好な状態だと思います！



サイズもXXL でなかなかお目にかかるがないと思います！





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POLO RALPH LAURENはPOLO SPORT、スノービーチ .limited 、90s、HIPHOP、STADIUM（スタジアムコレクション）、1992、SNOW BEACH、Hi Tech ハイテック、カントリー、summerシリーズ、RRLなど様々なシリーズのある90年代を代表するブランドであり、最近ではニューエラなどのストリートブランドとも多数コラボしており、Supreme等も好きな方にオススメです！



カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ポロラルフローレン POLO

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ラムレザージャケット