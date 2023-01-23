『Dr.Martens ANIMALローファー COW BLACK【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 04時 32分に出品され03月21日 04時 32分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在503件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ドクターマーチン エイドリアン スナッフル 厚底 UK8カウ柄



【ブランド】

ドクターマーチン Dr.Martens

定価31900円



【カラー】

COW BLACK BLACK+COW ブラック 黒 ホワイト 白



【状態】 成人式に1度使用。

ピカピカの状態です。

その他特に目立った傷汚れ無く使用感もない新品と言われても分からないほどの美品です。

箱は無いです。



【サイズ】

表記：UK8



お値下げ希望はコメントまでお願い致します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 27cm ブランド: ドクターマーチン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Dr.Martens

ANIMALローファー

COW

BLACK