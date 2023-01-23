『ヴィヴィアンウエストウッド viviennewestwood バッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 04時 49分に出品され04月09日 04時 49分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ピンク



ヴィヴィアンのビニールバッグです。

ビニールなのでお手入れも簡単で、汚れもつきにくいです。



数年使用しましたが、使用機会がなくなってきたので出品します。

多少の使用感はあるかと思いますが、傷や汚れはありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ヴィヴィアンウエストウッド viviennewestwood

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