『ロックTセット アイアン・メイデン オジー・オズボーン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 00時 25分に出品され03月29日 00時 25分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在706件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロックTのセットになります。

アイアン・メイデン、オジー・オズボーンは古着なりの状態です。

2枚目アイアン・メイデン、ツェッペリンは穴あきあります。

こちら2点は細身です。

古着特有の匂いもありますので、古着にご理解のある方によろしくお願いします。

私には不要となりました。

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ロックTセット アイアン・メイデン オジー・オズボーン