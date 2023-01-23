『FERNANDES Limited Edition エレキベース ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 14時 33分に出品され04月28日 14時 33分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|フェルナンデス
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¥ 19320
sire p7 alder-4 BK marcus miller
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zoom b3n マルチエフェクター
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¥ 51060
TOKAI MBX−45 80 Electric Bass ESPケース付き
¥ 9750
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¥ 11500
FenderJapanJazz Bass サンバースト Nシリアル フジゲン製
¥ 33000
落札価格8346円
180 入札履歴
終了
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