『FERNANDES Limited Edition エレキベース ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 14時 33分に出品され04月28日 14時 33分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FERNANDES Limited Edition

フェルナンデス リミテッドエディション

エレキベース 黒 ブラック 初心者向け



【動作】

フレット磨き

指板清掃/保湿

全体をクリーニング

音出しチェック済み



【状態】

弦高3ミリほど

重さ3.7キロほど

ネックの反り、フレットの減り具合につきましては目視でご確認いただけるよう画像をご用意しております。



【付属品】

本体のみ



【梱包】

プチプチのみ、またはダンボールなどに包んでの梱包を行います。

リサイクル品を使用することもありますが、丁寧な梱包を心がけています。



【注意事項】

※中古購入品のため、購入時期や使用頻度についてはお答えできかねます。

※トラブル防止のため、必ず状態の確認をお願いいたします。気になる点はお気軽にコメントしてください。

※受取評価後の返品はできませんのでお気をつけください。

※大きなキズのみ画像でアップ写真を載せておりますが、

細かいキズや汚れ、パーツの劣化などは写真に映りきらない場合がございます。

パーツ交換、補修歴などは把握できていない場合がございます。

※付属品は写真に掲載されているものが全てとなります。

付属品の欠品等ご不明な点が御座いましたらご確認、ご質問はご購入前にお問い合わせ下さい。

※商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方の購入はご遠慮ください。



ご了承の上、ご購入の程宜しくお願い致します。

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104101 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: フェルナンデス