『希少 Engineered Garments ニュースペーパーバッグ 生成り【年末の贈り物】』はヤフオクでから02月13日 15時 46分に出品され02月13日 15時 46分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エンジニアードガーメンツのニュースペーパーバッグです。



こちらで購入させて頂いたアイテムでほぼ見かけない希少なアイテムかと思います。状態良好ですが神経質な方は購入お控えください。



お探しだった方はこの機会にどうぞ。



サイズ

ヨコ上部69cm

高さ 40cm

奥行き 22cm



目立つキズ、汚れもなく状態良好です。



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ネペンテス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エンジニアードガーメンツ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 希少

Engineered

Garments

ニュースペーパーバッグ

生成り