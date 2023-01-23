『【サイン入り】Aimer 茜さす/everlasting snow ポスター【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 04時 47分に出品され03月17日 04時 47分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Aimer 茜さす/everlasting snow

ポスター

サイン入り



ポスターファイルに入れて暗所にて保管していました。

画鋲跡、折り目はありません。

筒状の梱包材に入れて発送します。



画像2枚目以降はファイルから出した表面と裏面です。

裏面にはサインペンの跡があるようですが、到着時には既にありました。



※初期の巻きスレ等はご了承願います。

素人保管のため完品を求める方はお控えください。





よろしくお願いします。





#Aimer

#ポスター

#夏目友人帳

ジャンル...国内アーティスト

国内アーティスト...Aimer

アイテム種別...ポスター 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし