『Aga 29,000円の新品タグ付き.*˚‧キルティング刺繍ブルゾン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 15時 57分に出品され03月19日 15時 57分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヤマダヤSCOTCLUB系列ブランドAga

29,000円の新品タグ付き.*˚‧

キルティング刺繍ブルゾン



商品のサイズ・状態はお写真をご確認くださいませ.*˚‧



■素材

オリジナルのキルティング刺繍を施した他にない拘りの一着。軽い着心地ながら保温性に優れた優秀アイテム。ハリのある素材は女性らしい丸みの帯びたシルエットをキープしてくれます。



■デザイン

抜け感のある女性らしいフォルムがブルゾンでもシャープすぎず柔らかな印象に。ショート丈にすることでスタイリングのバランスを整え、もたつかずにすっきりと。ハイウエストのタイトスカートやワイドパンツと合わせることでモードに仕上がるアイテムです。



■Brand Concept

Aga / アーガ

上質な生地にこだわり生地から伝わる上品さをテーマに汎用性の高いアイテムを展開。ブラックラインのAga Blackや、日本の生地産地メーカーと取り組んだハイクラスラインaga＋を展開。



【スタイリッシュなデザイン】

このジャケットは、独特のキルティングデザインが特徴です。





【多様なコーディネート】

様々なスタイルに合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活用できます。



- 色: アイボリー ホワイト

- デザイン: キルティングデザイン

- スタイル: クロップド丈

- 袖: 長袖

- タグ: 付属タグあり



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: スコットクラブ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Aga

29,000円の新品タグ付き.*˚‧キルティング刺繍ブルゾン