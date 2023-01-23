『Tory Burch ソフトフレミング チェーンバッグ 緑色 Norwood【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 07時 41分に出品され03月20日 07時 41分に終了予定です。即決価格は22,080円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 発送は平日になる可能性があります。





他サイトでも出品してますので、売り切れの際は消させていただきます。ご了承下さい。



【ブランドの魅力】

Tory Burchのショルダーバッグは、エレガントでありながら実用的なデザインが特徴です。高品質なレザーを使用し、長持ちする耐久性を誇ります。



【デザインと機能性】

キルティングデザインが施されたこのバッグは、ファッション性だけでなく、収納力も兼ね備えています。内側にはジッパーポケットがあり、小物の整理も簡単です。



【色とスタイル】

深い緑色は、どんなコーディネートにも合わせやすく、季節を問わず活躍します。



- ブランド: Tory Burch

- 色: 緑

- 素材: レザー

- スタイル: ショルダーバッグ

- デザイン: キルティング

- 内側ラベル: Tory Burch



プッシュロックフラップ開閉

内側ジップコンパートメント

内側ジップポケット

内側スリップポケット





サイズ

約 縦/18cm 横/28.5cm マチ/10cm





ご覧いただきありがとうございます。



海外アウトレットの正規品として購入後、念のためお宝鑑定大吉での査定済み。

ショッパー袋は購入した時には折れていました。

又、国内正規店での修理が受けられない可能性があります。



写真には映らない傷などがある可能性もございます。ご理解のほどよろしくお願いします。





本体タグ付き、紙袋あり(購入した時から折れております) 、布袋あり。専用の箱はございませんのでご了承ください。



カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Tory

Burch

ソフトフレミング チェーンバッグ 緑色

Norwood