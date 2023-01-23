『XL90s超美品】あのちゃん着用アディダス古着トラックジャケット ジャージ紺【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 19時 07分に出品され03月17日 19時 07分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在705件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【特徴】

アディダス（adidas ）のトレファイル（三つ葉）ジャージ（トラックジャケット）のビンテージ_古着

美品ゆるだぼ

あのちゃん着用



【比較】

#CYI_adidas ←アディダス一覧

#CYI_着丈68～ ←着丈別一覧

#CYI_80s～90s ←年式



【カラー・デザイン】

ネイビー×ホワイト（青 白）



【サイズ】

実寸サイズ：相当→XL



A:着丈：70

B:身幅：61

C:肩幅：54

D:袖丈：62



【状態】

【 A 】美品 右手首裏ややよごれ 写真参照



【検索用】

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肩幅···54cm

身幅···61cm

袖丈···62cm

着丈···70cm



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ XL90s超美品】あのちゃん着用アディダス古着トラックジャケット ジャージ紺