『CASIO カシオ 腕時計 レディース オシアナス ピンク ソーラー カレンダー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 23時 43分に出品され03月15日 23時 43分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>時計
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|カシオ
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¥ 17250
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¥ 11500
落札価格13000円
738 入札履歴
終了
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