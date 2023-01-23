『CASIO カシオ 腕時計 レディース オシアナス ピンク ソーラー カレンダー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 23時 43分に出品され03月15日 23時 43分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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[ランク：A]

ベルト裏側写真〇箇所に傷(小)、ベゼル下部辺りに小傷(極小)

※クリーニング・メンテナンス済の稼働品となります。



[各種動作]

問題なし



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[商品ランク早見表]



N：新品・未使用品

S：新品同様・展示品

SA：極美品

A/AB：美品・綺麗

BA/B：良品

BC：使用感のあるリユース品

C～E：ダメージが多いリユース品

J：ジャンク



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ブランド名：CASIO



種別：腕時計 レディースウォッチ



モデル・型番：OCEANUS オシアナス/OCW-10



ケース/バンドの素材：ステンレススチール



ガラスの素材：サファイアガラス



ムーブメント：ソーラークオーツ



時計表示形式：アナログ式(3針表示)



バンド種別：金属バンド/メタルバンド



搭載機能：

・タフソーラー

・クロノグラフ

・防水機能(5気圧・生活防水レベル)

・デュアルタイム

・電波受信/時刻 自動修正

※主要機能を抜粋



色合い：

ケース・バンド…シルバー

盤面…ピンク系



重さ：99g



サイズ：

ケース幅 36.4mm(リューズ含まず) 厚さ10.3mm

腕周り 185mm

※予備コマが付属しないため、短くできる範囲でベルトの調整を承っております。



キャリバーNo.：4363



付属品：本体のみ



参考価格：97,000円



管理番号：LWa061



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2024年4月に山口県下関市の古物市場で購入いたしました、カシオのオシアナス 腕時計でございます。



「オシアナス」は、ギリシア神話における 海の神(オケアノス)に由来した名前。絶対精度の追求と 高速で自在に動く運針表現を両立しつつ、造形美を洗練した、大人の為の腕時計として誕生しました。



こちらは オシアナスの中でも登場初期となるモデルながら 状態は良好で、盤面には淡いピンクをあしらった珍しいデザイン。

クロノグラフ機能搭載で 女性のクールな姿を格上げし、周りと被ることのない個性と 更なるエレガンスを引き立てる逸品でございます。



#Rozenaのカシオ一覧

#Rozenaの腕時計一覧 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カシオ

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