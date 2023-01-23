『まーくん様専用 THE NORTH FACE トランスフォーマージャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 08時 42分に出品され03月17日 08時 42分に終了予定です。即決価格は14,400円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高性能素材】

このジャケットはGORE-TEX素材を使用しており、優れた防水性と通気性を提供します。これにより、厳しい天候条件でも快適に過ごせます。



【機能的デザイン】

トランスフォーマージャケットは、新鮮さを感じさせるカラーブロックデザインがインパクトを放ちます。GORE-TEX素材のためこれからの季節のウィンタースポーツやアウトドアシーンで重宝する注目のアイテムです。



【スタイリッシュな外観】

シンプルで洗練されたデザインは、カジュアルな日常使いにも適しています。黒色はどんなスタイルにも合わせやすく、コーディネートの幅が広がります。



- ブランド: THE NORTH FACE

- モデル: トランスフォーマー

- 素材: GORE-TEX

- サイズ: L（通常M〜Lを着ている方がベストだと思います）

- 色: 黒



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ まーくん様専用 THE

NORTH

FACE

トランスフォーマージャケット