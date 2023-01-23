『COACH ハンドバッグ クリームカラー 黒 コーチ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 12時 44分に出品され03月05日 12時 44分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コーチハンドバッグ、タッセル付き

ベージュっぽいクリームっぽいカラーとブラック

使用していたので細かな傷あります

底に汚れ有り 写真参考にされて下さい。

まだまだ使っていただけます。

素人採寸

横ベージュの部分で26.3cm

縦22.6cm

横幅は黒い部分も合わせるともっと広がります。

外側ポケット1

内側ポケット4



リユース品、自宅保管にご理解いただける方宜しくお願いします。



- ブランド: COACH

- 色: ベージュと黒

- 素材: レザー

- デザイン: タッセル付き

- タイプ: ハンドバッグ



ご覧いただきありがとうございます。



カラー...ブラック



サイズ...ミディアム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ COACH

ハンドバッグ

クリームカラー

黒

コーチ