『Acne Studios 23AW ロゴジッパージャケット ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 03時 03分に出品され03月27日 03時 03分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Acne Studiosのジャケット。ウォッシュ仕上げを施したブラックの薄手コットンポプリンを使用。背面にコントラストを生み出すAcne Studios 1996のスタンプロゴ付き。センタージッパー開閉スタイル、カフスとヘムは伸縮性のあるデザイン。サイドシームポケット付き。ヒップにかかる丈、リラックスフィットスタイル。



リラックスフィット

腰丈

ウォッシュ仕上げ

背面にコントラストを生み出すAcne Studios 1996のスタンプロゴ

フロントファスナー開閉

サイドシームポケット

伸縮性のある袖口と裾

総裏地付き

サイズ S

シェル：100％コットン、裏地：82％ポリエステル、18％エラスタン





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: アクネストゥディオズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Acne

Studios



23AW

ロゴジッパージャケット

ブラック