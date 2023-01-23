『【古着】ヴィンテージ JUN MEN 山羊革 old bomber jacket【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 21時 32分に出品され03月03日 21時 32分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【古着】ヴィンテージ JUN MEN

山羊革 old bomber jacket

ブラウン 茶色

シングル



◼️商品詳細

とてもカッコいいシングルジャケットです。

ある程度古い物なのでヴィンテージ感がとても良い感じです。

大きな目立つ傷や傷みはありませんが、ヴィンテージなので細かな汚れや傷みはあります。

珍しい山羊革です。羊革より少し固めで、牛革よりも厚みがなくゴワゴワ感がない感じです。

あくまでも個人差がありますのでご理解の上お買い求めください。



素材···山羊革100％

裏地···ナイロン50％、アセテート50％



◼️表記サイズ Ｌサイズ タグは切れてありません

＊下記の採寸サイズをご確認下さい。

肩幅 55センチ

身幅 61.5センチ

袖丈 61.0センチ

着丈 68センチ

※素人採寸ですので若干の誤差はご理解ください。



◼️お値引き

【まとめ買い】【フォロー割】はどちらも5%お値引きさせて頂きます。ご購入の前にコメントでご連絡下さい。



◼️注意事項

個人保管になりますので、商品状態に敏感な方はご注意ください。

中古品の為、気づいていない細かな傷はあります。



この商品は実店舗でも販売をしております。店舗にて売れてしまった場合はご案内無く削除される事が御座いますのでご了承下さい。



商品画像には細心の注意を心がけておりますが、見た目は環境により個人差が出てきます。若干の色味の誤差があり得ることをご理解下さい。



小さく折り畳みお送り致しますので、折じわ・タタミじわがつく場合が御座います。



最後まで閲覧いただき有難う御座いました。

ご不明点やご質問が御座いましたらコメントよりご連絡下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ジュンメン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【古着】ヴィンテージ JUN

MEN 山羊革 old

bomber

jacket