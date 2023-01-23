『KIPROSTAR 卓上電気フライヤー 6.3ℓ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月04日 22時 13分に出品され04月04日 22時 13分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2017年製のキプロスター

6.3リットル電気フライヤーです。

比較的綺麗だと思います。

動作は全く問題ありません。

業務にではありませんが

何度か使用してますので

写真のように使用感はあります。



型式 PRO-6FLT-G

定格消費電力1400W

定格電压 単相100V

定格周波数 50/60Hz

油量 6.3ℓ

温度調整 60〜200℃ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>キッチン家電 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: キプロスター