『JAMIN PUECH ビーズ×スパンコール刺繍ミニバッグ オフホワイト系カラー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 22時 29分に出品され03月19日 22時 29分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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即購入も勿論問題ございませんが、

その際は写真・説明文にて商品状態や

発送などにご同意いただいたものとさせていただきます。

あらかじめご了承ください。



よくご確認の上納得された方のみよろしくお願いいたします。

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古物商のみが参加できる市場で2024年9月に購入しました



型崩れ・小傷・金具変色・糸の浮き

微細なヨゴレなどが若干ありますが

全体的には綺麗で

まだまだお使いになれるお品物です



●サイズ：（約）（フリンジ含まず）

縦幅 14cm 横幅 18cm 厚み 3.5cm ショルダー 40cm

※平置きメジャーにて採寸・若干の誤差はご容赦願います

●素材：ビーズ・レーヨン

●付属品：保存袋・予備ビーズ類（写真一枚目のものが全てです）

●その他注意事項：

写真・説明文をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。

ご不明点があればご購入前にご質問下さい。

あくまでも中古品ですので

新品同様のクオリティをご希望の際はご購入をお控えください。



※色の見え方はお使いの機器などによって異なります。



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火曜・木曜の対応（コメント・発送）

上記当方都合で恐縮ですが

現状応対いたしかねる場合があります

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お品物は簡易包装でのお届けになります。（宅急便コンパクト予定） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジャマンピュエッシュ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ JAMIN

PUECH

ビーズ×スパンコール刺繍ミニバッグ

オフホワイト系カラー