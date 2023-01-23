『Salvatore Ferragamo 黒 レザー ハンドバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 01時 07分に出品され03月30日 01時 07分に終了予定です。即決価格は30,800円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

サルヴァトーレ・フェラガモは、イタリアの高級ファッションブランドで、特にバッグや靴のデザインで知られています。このハンドバッグは、エレガントなデザインと高品質な素材を使用しており、長く愛用できるアイテムです。



【デザインと機能性】

黒のレザー製で、シンプルながらも洗練された印象を与えます。パールハンドルが特徴的で、持つだけでスタイルを引き立てます。保存袋も付属しており、保管時のダメージを防ぎます。

こちらはあくまでおまけという形でご希望の方のみにお渡しさせていただきます。ご希望の方はコメントにてお知らせくださいませ。



【スタイル提案】

カジュアルな装いからフォーマルなシーンまで幅広く活躍するバッグです。特別な日のお出かけや、日常使いにも最適です。



- ブランド: Salvatore Ferragamo

- 色: 黒

- 素材: レザー

- ハンドル: パールハンドル

- 付属品: 肩掛け用ベルト、（保存袋:ご希望の方のみ おまけ）



ご覧いただきありがとうございます。

母から受け継いだアンティークものです。

ブラックレザー×パールハンドルがとても上品なお品です。

結婚式やパーティーにも◎

普段使いでカジュアルなお召し物にも合わせやすいかと思います。

調節機能付きの斜めがけ用ベルトもついていますので、使い勝手もとても良いです！

手持ちのパール部分が一部はげていますがそこまで気にはならないかなと思います。

お写真でご確認くださいませ。

今はもう手に入らないレア物なので正直手放すのを迷っております。そのため急に出品取り消すかもしれませんが、気に入って大切に使っていただける方にお譲りできたらと思っております。

神経質な方のご購入はお控えくださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Salvatore

Ferragamo

黒

レザー

ハンドバッグ