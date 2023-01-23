『9、4フィートクリームファットキャットロングボード中古！ガトーへロイDフィン付【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 08時 26分に出品され03月19日 08時 26分に終了予定です。即決価格は43,680円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 超浮力！ロビンキーガルでお馴染み！9、4フィート クリームファットキャットの中古品です。ガトーへロイDフィン9インチ付きです。幅広で厚さも厚く超浮力で大柄、年配の方でもテイクオフが早いです。湘南など混雑するポイントに最適です。ちなみに私は180cm体重は95キロ54歳です。私でも余裕の浮力でした。ノーズコンケープはありません。状態は画像でご確認ください。傷、フットマーク、へこみなどそれなりにありますがすぐに海でご使用できます。すぐにリペアが必要な傷などはありません。受け渡しはできれば神奈川県藤沢市近郊の湘南地区か、横浜市南部での手渡しが希望ですが配送ご希望の場合、西濃運輸の営業所止め着払いでお願い致します。

なお、中古品につき、NC、NRでお願いします。



♯シーゴング

♯ガトーへロイ

♯ロビンキーガル

♯クリーム

♯ Creme

♯FAT CAT

♯ファットキャット



フィンシステム/フィンボックス···センターフィンボックス



フィン本数···シングルフィン



フォーム素材···PU 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>マリンスポーツ>>>サーフィン・ボディボード 商品の状態: やや傷や汚れあり