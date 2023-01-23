『CONTAX Planar T* 50mm F1.7 AEJ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 21時 49分に出品され04月14日 21時 49分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 防湿庫で保管しておりました。



ボディには使用に伴う小傷があります。



絞り、ヘリコイドともに動作に問題はありません。



カビは確認できませんが、周辺部に撮影に影響のない程度の薄クモリがあります。

細かなチリが混入していますが、絞って撮影しても影響は感じませんでした。



おまけでKenk￼oの保護フィルターをお付けします。



ヤシコンマウントが選択肢にないため、Eマウントになっています。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: α Eマウント ブランド: コンタックス