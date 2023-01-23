『LARDINI IT23032E 黒チェスターコート サイズ46【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 15時 37分に出品され04月26日 15時 37分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ラルディーニ コート チェスターコート 秋冬 ウール メルトン シングル ブートニエール SPECIAL L 細身 LARDINI メンズ 定番 IT23032E



2年前に購入



センターベンツの上部にスレ傷がありますので、ご了承いただきご購入お願い致します。



SIZE

サイズ肩幅身幅着丈ウエスト 袖丈

46 44 54 100 52 63

となります。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ラルディーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ LARDINI

IT23032E

黒チェスターコート サイズ46