『【ete】K18MPG ダイヤモンド リング 12号 指輪 ジュエリー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 15時 57分に出品され03月19日 15時 57分に終了予定です。即決価格は15,400円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|エテ
コスモス様専用３EX E SI2 １．１ct PT天然ダイヤモンドNC
¥ 170200
MARIA BLACK Secret Garden 35 HoopPierced
¥ 9360
cocotte paris ハートリング black #11
¥ 9750
K18 幅広平打ちリング サイズ13号 18金 地金 イエローゴールド
¥ 44577
ヴィンテージ 超レア品 ヴェネツィアフィオーレ ネックレス
¥ 17111
クリスチャン ラクロワ イヤリング シルバー カラーストーン ヴィンテージ
¥ 22402
*新品* Justin Davis PALACE CROWN RING 9号
¥ 19890
925 喜平 ネックレス200.1g
¥ 18400
Christian Dior クリスチャンディオール バタフライネックレス 蝶
¥ 11300
エルメス サボ シルバー×ブラック シングルピアス 片耳用 ピアス ユニセックス
¥ 23500
レア品! H.Stern K18アクアマリン×ダイヤモンド YG 11号
¥ 13611
K18 ゴールド サファイア ペンダントトップ 1.30ct 花 Z5446
¥ 14040
GUCCI インターロッキング G ネックレス
¥ 10920
ひさ様ご専用（╹◡╹）バングル K10
¥ 12500
◆ドミニカ共和国産◆ラリマー◆天然石ブレスレット◆16-16.5mm◆
¥ 16720
Ｋ18母岩に宿神秘的な遊色綺天然カンテラオパール8.76ct16.8×15.0㎜
¥ 9984
セール中❗️HERMES. エルメス ヴィンテージ ブックルセリエ リング #14
¥ 36570
⭐️高品質⭐️デマントイドガーネット ダイヤ Pt K18 ペンダント ネックレス
¥ 20298
落札価格15400円
387 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！