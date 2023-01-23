『【ete】K18MPG ダイヤモンド リング 12号 指輪 ジュエリー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 15時 57分に出品され03月19日 15時 57分に終了予定です。即決価格は15,400円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ete

K18MPG ダイヤモンドリング



ローズカットのダイヤをセンターに、

脇にダイヤモンドを添えたリングです。

シンプルな中に上品さが感じられるデザインです。



ローズカットのダイヤですので、広い面と「うるうる」とした瑞々しい輝きを楽しむことができます♪



肌馴染みも良いお色味です(*^^*)



ブランド: ete

貴金属品位刻印: K18MPG (ミストピンクゴールド)

石の重さ: 0.13ct (刻印)

全体の重さ: 1.48g

サイズ: 約12号



☆専門業者にて新品仕上げ済み



プチプチ・クッションバッグで丁寧に梱包し、

宅急便コンパクトで発送いたします。





∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵

当店のジュエリー在庫はこちらからどうぞ♪

#おあしすのたからばこ・ジュエリーシリーズ

∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∴‥∵





#レディース #アクセサリー

カラー...ゴールド

材質...ゴールド

号数...12号

石...ダイヤモンド

R58 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エテ

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ 【ete】K18MPG

ダイヤモンド

リング

12号

指輪

ジュエリー