『MOTHER HOUSE マザーハウス メッセンジャーバッグ レザー ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 15時 39分に出品され03月30日 15時 39分に終了予定です。即決価格は10,790円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。即購入可です。



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【ブランド・商品】

MOTHERHOUSE マザーハウス

メッセンジャーバッグ ビジネスバッグ

レザー 本革 フラップ マグネット式



【カラー】

ブラック 黒



【サイズ】

ヨコ 約37cm

タテ 約30cm

マチ 約10cm

ショルダーストラップ調節可能

着画はお断りします。



【仕様】

外側

ファスナーポケット×1

オープンポケット×1

内側

オープンポケット×3



【状態】

角スレや表面の軽微な傷などありますが、あまり大きくは目立たない方だと思います。

中に薄い汚れがあります。正面、背面、ショルダーベルトは綺麗な状態です。写真をご確認ください。



【付属品】

無し



【お値下げ交渉】

大幅なお値下げは難しいですが、可能な範囲でお応えしたいので、お気軽にコメントでお問い合わせ下さい。



【購入先】

古物商免許が必要な企業向けオークションから、真贋鑑定済みの商品を購入しました。



【梱包】

緩衝材で包み宅配袋or段ボールで発送致します。



【配送】

お支払後即日〜翌日になります。

ご購入いただいた際にご連絡致します。



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▶︎素人採寸、検品です。採寸の多少の誤差、僅かな見落としはご了承下さい。



▶︎お使いの端末、モニター、によって色の見え方が異なる場合がございますので、予めご了承下さい。



▶︎鑑定済みの正規品ですが、万が一偽物であった場合は返品、返金の対応を致します。

その際は評価前にご連絡下さい。評価後での対応は致しかねます。

思っていた物と違った等の購入者様都合の返品返金はご遠慮下さい。



C-19



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: マザーハウス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ MOTHER

HOUSE

マザーハウス メッセンジャーバッグ レザー ブラック