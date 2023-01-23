『ルイヴィトン ヴェルニ ウースター ショルダーバッグ M91075 SR0969【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 00時 54分に出品され04月10日 00時 54分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在732件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ヴェルニ ウースター ショルダーバッグ M91075 シリアル SR0969

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【商品状態】

お手元に届いてから気持ちよくお使い頂くために、基本的な汚れ落とし等を行ったクリーニング済みのお品になります。

※こちらのお品は表面のヴェルニ生地をリカラー補修メンテナンスしたお品物になります。

リカラーの際に生地に付着した物の影響等で色が少し入りずらい所がございます。

目立ちにくいとは思いますが、少しムラに感じる部分がある可能性がございます。



中古品にしては比較的綺麗な状態のお品となっております。

特にヌメ革は新品の様な綺麗さでございます。





ファスナーや金具不良:特になし

破け:特になし

ベタつき:特になし

型崩れ:特になし

ほつれ:特になし

角ダメージ:特になし

匂い:特になし



【サイズ】



約W16×H20×D10cm

ストラップドロップの長さ約52.5cm

ショルダーの長さ約116cm - 128cm



【参考定価】

116,500円



【カラー補修メンテナンスについて】

出回っているリカラー品には顔料が使われている場合がございます。顔料を用いたリカラーはスレたり擦ったりすることで簡単に塗装がハゲてしまいます。

一方で、当方では染料を用いてリカラーを行い、専用のトップコート剤（フッ素などを含みます）で長持ちするような加工を行っております。

リカラー後は未使用となっておりますので、気持ちよくお使いになられると思います。



カラー···ブラック



汚れ・破れなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン

ヴェルニ

ウースター

ショルダーバッグ

M91075

SR0969