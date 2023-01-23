『PORTER 本革 2way ショルダーバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 20時 25分に出品され04月29日 20時 25分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>バッグ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|ポーター／ヨシダカバン
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落札価格11700円
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終了
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