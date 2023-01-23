『PORTER 本革 2way ショルダーバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 20時 25分に出品され04月29日 20時 25分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポーターのビンテージバッグです。

ショルダー(取り外し可能)、手持ちOK



とても柔らかく手触りのいい本革です。

ポケットにペン跡あり(画像8枚目)

外見は全体的に美品だとは

思いますが、ビンテージの中古品ですので

神経質な方はご遠慮ください。



横幅 約43㎝

縦 約28㎝

まち幅 約12㎝

ショルダー 約106㎝



コメント不要

即購入可能



ポーター

PORTER 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PORTER



本革 2way



ショルダーバッグ