『アークティックエクスプローラーファナット M【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 08時 14分に出品され03月26日 08時 14分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アークティックエクスプローラーファナト。色はベージュ、サイズはMです。肩幅43、身幅60、着丈73、袖丈69。特に目立つ傷や汚れなどなく状態は綺麗です。クリーニング済みですので気持ちよく着用できます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ アークティックエクスプローラーファナット

M