『極美品 アナイ アルパカ フォックスファー ショートコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 20時 11分に出品され04月04日 20時 11分に終了予定です。即決価格は12,250円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 お値下げ大歓迎中です♪

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

アルパカベースのショートコート。

リアルファーが華やかで、優しいピンクのお色が肌を明るくみせてくれます。



すっきりとしたシルエットがボトムスを選ばす合わせやすいです。

ファーは取り外し可能なので、2wayでお使いいただけます。



✿ブランド

ANAYI

アナイ



✿サイズ

サイズ38

裄丈69

身幅50

袖丈

総丈56.5



平置き実寸



●ファー取り外し可能



✿状態

1度着用 クリーニング後クローゼット保管

目立ったシミや汚れはないと思います。

全体的に綺麗でまだまだたくさん着て頂けます✨



✿お願い

⚠個人的には大きな何はないと思いますが、素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段です。

不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。



⚠商品の状態は出品者の主観となります。神経質な方、完璧をお求めの方はご購入をお控えくださいませ。



⚠ タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。



✿カラー

ピンクベージュ



#ちむレディース服一覧

#ちむアウター一覧

#アナイ

#ANAYI

#ケープコート

#ポンチョコート





✿配送

コンパクトに折り畳んで発送致します。

シワなど気になる方は発送方法の変更もご相談にのりますので、お気軽にお問合せください。



✿ご購入前にプロフィールをご確認お願いします。



✿ご気軽にコメントください⭐︎

中古品にご理解いただける方ご検討よろしくお願いいたします♡✨

お値段交渉応じます◎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アナイ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 極美品 アナイ アルパカ フォックスファー ショートコート