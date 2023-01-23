『NIKE DUNK HIGH PRO SB BLACK SAFARI【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 14時 48分に出品され04月15日 14時 48分に終了予定です。即決価格は20,400円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品の説明】

305050-066

ブランド・メーカー：NIKE

サイズ：US9.5 JP27.5cm



【商品の状態】

新品未使用



注意事項 :個人保管の為神経質な方はご遠慮ください。

製造工程にできたスレや汚れがある場合が御座います。予めご了承ください。



【その他】



正規品です。



ナイキ ダンク ハイ プロ エスビー ブラックサファリ 未使用 2013年製



その他不明点はご質問ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ナイキエスビー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NIKE

DUNK

HIGH

PRO

SB

BLACK

SAFARI