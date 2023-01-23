『ルイヴィトン エピ ポルトドキュマン ヴォワヤージュ ビジネスバッグ ブルー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 02時 05分に出品され05月06日 02時 05分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■商品詳細

【ブランド】

LOUIS VUITTON ルイヴィトン エピ ポルトドキュマン ヴォワヤージュ ビジネスバッグ ブリーフケース A4可能

【素材】 レザー エピ

【カラー】ブルー

【サイズ】

たて30

よこ40

まち7

ハンドル高さ10

【状態】

角、ファスナーにダメージ、バック内の内ポケットに劣化あり。中ポケットは正直使えません。

ただ、バックの中としてはベタつきや剥がれはなく、まだまだお使いいただける状態です。

ご理解頂ける方のみご購入ください。





【付属品】

なし



※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願いします。

分からない事があればお気軽にコメント下さい。



※サイズ感につきましては、サイズ欄をご確認いただくようお願いいたします。



※タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。

※即購入OKです



カラー···ブルー



モデル名···ポルトドキュマン・ヴォワヤージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ルイヴィトン エピ ポルトドキュマン ヴォワヤージュ ビジネスバッグ

ブルー