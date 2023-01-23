『ポリーヌブロー ファージャケット アウター コート ジップアップ ニット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 22時 09分に出品され03月27日 22時 09分に終了予定です。即決価格は7,331円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポリーヌブロー ファージャケット アウター

ジップアップ 上着 です

とても個性的なデザインでとても暖かくかわいいです



未使用自宅保管でした^ ^



サイズ フリーサイズ



着丈 80

身幅 63 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ポリーヌブロー ファージャケット

アウター コート ジップアップ ニット