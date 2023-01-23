『新品未使用 リファビューテック ドライヤースマート ピンク【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 08時 40分に出品され03月14日 08時 40分に終了予定です。即決価格は16,065円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

リファビューテック ドライヤースマート



ReFa BEAUTECH DRYER SMART

ピンク

定価¥38,000





箱、説明書、付属品、保証書、ギャランティカード



【便利な付属品】

ノズルが付属しており、スタイリングや乾燥をより効率的に行うことができます。



- ブランド: ReFa

- 色: ピンク

- 箱のデザイン: ロゴ入りボックス 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: リファ