『AOC エーオーシー C24G2/11 曲面ゲーミングモニター 23. 6インチ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 05時 27分に出品され03月13日 05時 27分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AOC エーオーシー

C24G2/11［曲面ゲーミングモニター

23.6インチ

フルHD(1920x1080）

応答速度1ms(MPRT)

リフレッシュレート 165Hz

HDRエフェクトモード

FreeSync Premium テクノロジー

フリッカーフリーテクノロジー

ローブルーモード



2年前に購入し、ゲーム用に使用していました。

買い換えのため出品致します。

ドット欠け無し。液晶面に目立った傷無し。



DisplayPort有

HDMI端子数(新): 2

J−Moss対応有

LED種類_MON: エッジライトLED

RoHs規格有

color: BLACK

アスペクト比_MON: 16:9

パネル方式_MON: VA

プラグ アンド プレイ有

モニタワイドタイプ: ワイド

入力端子種類: D−sub

国際エネルギースタープログラム有

画素数クラス別(横): 1920−3839

画素数クラス別(縦): 1080−2159

画素数クラス別2(縦): 1080−1199

画面サイズ・クラス別4: 24インチ

画面サイズ・クラス別5: 19.0インチ以上

解像度種類(新): 1920X1080



製品箱はなし。

電源ケーブル、スタンド同梱致します。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エーオーシー