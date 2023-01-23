『SEIKO オリエント 時計 RN-AS0004L【2024年最新】 』はヤフオクでから04月23日 20時 48分に出品され04月23日 20時 48分に終了予定です。即決価格は14,520円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高級感あるデザイン】

このSEIKO 製のオリエント時計は、自動巻きです。



【耐久性のある素材】

レザー製のバンドは、耐久性があり、長時間の使用にも適しています。スタイリッシュな外観を保ちながら、快適な着用感を提供します。



【アナログ表示】

ローマ数字が施されたアナログダイアルは、視認性が高く、時間を確認するのが容易です。



- ブランド: SEIKO EPSON CORP

- モデル: オリエント 自動巻

- 色: 青

- 素材: レザー（バンド）

- バンドタイプ: レザーバンド

- ダイアルタイプ: アナログ

- ローマ数字: あり



2018年に購入し3年ほど年に数回使用しました。

写真の通り数カ所擦れありますが綺麗な状態です。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: オリエント

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ SEIKO

オリエント

時計



RN-AS0004L