『AURALEE WOOL SILK KNIT SKIPPER POLO【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 10時 59分に出品され03月12日 10時 59分に終了予定です。即決価格は14,625円に設定されています。現在362件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AURALEE HARD TWIST HIGH GAUGE WOOL SILK KNIT SKIPPER POLO

カラー: IVORY

サイズ:4



新品未使用品です。

ファインウールとシルクの生糸を交撚、強撚した糸で編み立てたニットです。柔らかい透け感と軽いフワッとした風合いが特徴です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: オーラリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ AURALEE

WOOL

SILK

KNIT

SKIPPER

POLO