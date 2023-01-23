『GIVENCHY ジバンシー カシミヤ100％ ロングコート 濃紺【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 14時 33分に出品され03月14日 14時 33分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GIVENCHY ジバンシー 濃紺

カシミヤ100％ ロングコート



上質な厚手生地のカシミヤ素材です。



【ブランド】

GIVENCHY ジバンシー



【サイズ】

XLサイズ相当

肩幅 ラグランスリーブ

身幅60cm

着丈104cm



【カラー】

ダークネイビー



【素材】

カシミヤ100%





※発送は可能な限り最短発送で丁寧に梱包してお送り致します。

※コメントいただいても先にご購入いただいた方優先とさせていただきますのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ジバンシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ GIVENCHY

ジバンシー

カシミヤ100％

ロングコート

濃紺