『MHL. マーガレットハウエル コーデュロイ ニットドッキング カーディガン M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 19時 04分に出品され04月09日 19時 04分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 No.876



★MHL. マーガレットハウエル



ドッキングカーディガン



コーデュロイ ニット







★サイズ 【Ⅱ】



平置き実寸



着丈 53cm

肩幅 裄丈表記

身幅 46cm

裄丈 71cm



素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。







★カラー コーデュロイ部 ブラック

ニット部 濃紺







★商品状態 使用感少なめ





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◇あくまでも中古品ですので考慮した上でご購入下さい。







◇撮影環境によって色味は実物とは異なる場合がございますので、質問頂ければお答えします。







◇記載に無い見落としの汚れダメージが許容範囲を超えている場合は【評価前】にご連絡下さい。







◇記載している表現に関して画像で判断出来ない場合は、ご遠慮なくコメント質問して下さい。







◇梱包または保管時のシワはご理解したうえでご購入下さい。







◇コメントのやり取り中であっても購入した方が優先になりますので、ご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エムエイチエル

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ MHL.

マーガレットハウエル

コーデュロイ

ニットドッキング

カーディガン

M