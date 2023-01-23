『Yves Saint Laurent スイングトップ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 08時 32分に出品され03月30日 08時 32分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 イヴ・サンローラン プルーオムのスウィングトップです。

裁縫のクオリティや生地の品質が高く、シンプルで嫌味のないブルゾンなのでこれからの季節にぴったりかと思います。

色褪せしやすそうなカラーですが、裏表ともにシミや色褪せもなく美品です。





以下、AI文

【高品質な素材】

ナイロン素材を使用しており、軽量で耐久性があります。



【スタイリッシュなデザイン】

ジッパー付きの襟デザインで、カジュアルにもフォーマルにも合わせやすい一着です。



【ブランドの信頼性】

Yves Saint Laurentのアイテムで、ファッション性と品質の両方を兼ね備えています。



- 色: 紫

- 素材: ナイロン

- デザイン: ジッパー付き、襟付き

- ブランド: Yves Saint Laurent

- スタイル: ブルゾン

- バックデザイン: シンプルなバックデザイン



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···パープル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: イヴサンローラン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Yves

Saint

Laurent

スイングトップ