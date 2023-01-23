『ブラック フリース NIKE パーカー オレンジ ブルー 上下 ジョガーパンツM【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 19時 13分に出品され04月26日 19時 13分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブラック フリース NIKE パーカー オレンジ ブルー 上下 ジョガーパンツ



【サイズ】

M



【状態】

新品



【商品説明】

自宅保存のため、完璧な状態をお求めの方は御遠慮ください。



【購入先】

正規品取り扱い店にて購入しました。



【サイズ表】

パーカー

S身幅：54/肩幅：46/着丈：67/そで丈：64.5

M 身幅：54.5/肩幅：48/着丈：67.5/そで丈：65

L 身幅：59/肩幅：48.5/着丈：67.5/そで丈：65.5

XL身幅：61/肩幅：50/着丈：68/そで丈：65.5

2XL身幅：64/肩幅：51/着丈：68/そで丈：65.5



パンツ

S ウエスト：73/ヒップ：98/パンツ丈：93.5/股上：30/下：66.5/もも周り：63/すそ周り：24



Mウエスト：74/ヒップ：100/パンツ丈：94.5/股上：31.5/股下：66.5/もも周り：64/すそ周り：25



Lウエスト：84/ヒップ：105/パンツ丈：94.5/上：31.5/股下：67/もも周り：66/すそ周り：25



XLウエスト：90/ヒップ：109/パンツ丈：95/股上：32.5/下：67/もも周り：70/すそ周り：26



2XLウエスト：94/ヒップ：116/パンツ丈：95/股上：33/股下：67/もも周り：72/すそ周り：26



他にもたくさんの パーカー スウェット ジャージ ジャケット スニーカー など出品しております。まとめ買いでお値下げ致しますので、是非出品欄をご覧下さい！



⭕今後もたくさんの商品を出品していきますので、フォローの方もよろしくお願いします！⭕ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ブラック

フリース

NIKE

パーカー

オレンジ

ブルー

上下

ジョガーパンツM