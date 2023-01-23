『【開封済・新品未使用】JAPANNEXT 29インチ ワイドFHD液晶モニター【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 02時 25分に出品され04月09日 02時 25分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在768件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JAPANNEXT 29インチ ワイドFHD(2560 x 1080) 液晶モニター JN-IPS291WFHDR-C65W



2024年7月に自宅用で購入いたしました。

購入してから自宅の作業環境に合わないことがわかり、使用しておりません。

動作確認のため、開封し電源を着け、PCに一度繋ぎました。

動作に不具合はありません。

付属品は一度も開封しておりません。



ご質問がありましたら、気軽にコメントください。



ブランド JapanNext

画面サイズ 29 インチ

解像度 FHD Ultra Wide 1080p

縦横比 21:9

画面表面の説明 非光沢

画像コントラスト比 1000:1



※商品の写真ECサイトから転用しています。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジャパンネクスト