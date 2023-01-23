『Yシャツ メンズ 未使用 ブラックフリース【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 22時 27分に出品され04月22日 22時 27分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在486件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ホワイトかオフオワイト

柄···無地

定価…税込29,700



※長年タンスにあったため、なんか臭いがします！洗ったらとれると思いますが、気になる方はご遠慮ください。

※黄ばみあり！写真5枚目！



襟回り…34

胸回り…88

胴回り…84

腹回り…92

カフス回り…24

肩幅…42

着丈…75

腕丈…81

※素人採寸です！



カラーデザイン···ボタンダウン(BD)



カラーデザイン···バンドカラー/スタンドカラー



カラーデザイン···レギュラーカラー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ブラックフリース

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Yシャツ

メンズ

未使用

ブラックフリース