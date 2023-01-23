『レペット repetto アラベスク 2way ショルダーバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 07時 01分に出品され04月20日 07時 01分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|レペット
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¥ 17156
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¥ 10374
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¥ 15000
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グッチ ワンショルダーバッグ GGキャンバス×レザー ブラック
¥ 9620
アンテプリマ ワイヤーグリッター
¥ 12870
落札価格9282円
602 入札履歴
終了
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