『レペット repetto アラベスク 2way ショルダーバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 07時 01分に出品され04月20日 07時 01分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レペット repetto



アラベスク



2way ショルダーバッグ



○カラー ブラック

○素材 レザー



○サイズ

高さ…約26cm

幅…約26cm

マチ…約12.5cm

ハンドル…約29cm

ショルダー…（調節可能）





使用頻度は少なく、写真のように目立つ傷はごさいません。



綺麗な状態ですので、どなたかに使っていただければ幸いです♪



すり替え防止の為、発送後の返品はご遠慮下さい。



即決購入可能 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: レペット

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ レペット repetto

アラベスク 2way

ショルダーバッグ