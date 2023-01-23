『EF100mm F2.8L マクロ IS USM【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 12時 24分に出品され03月14日 12時 24分に終了予定です。即決価格は33,580円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



買ったもののあまり使っていないので出品いたします。

素人目に見てカビクモリなどなく綺麗だと思います。

外観は美品だと思います。

状態は写真にてご確認ください。

防湿庫にて保管。



AFマニュアルともに動作に問題ありません。



サイズ...キヤノンEFマウント

サイズ...キヤノンEFマウント

キヤノン モデル名...EF100mm F2.8 L MACRO IS USM 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: キヤノンEFマウント ブランド: キヤノン