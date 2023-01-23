『正絹ますいわ屋一つ縫い紋色無地【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 08時 06分に出品され03月03日 08時 06分に終了予定です。即決価格は14,750円に設定されています。現在886件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 日曜日終了



お着物サイズ未使用しつけ付き65000→45000

ますいわ屋一つ縫紋

サイズ 身丈 163cm

裄丈 68.5cm

袖丈 47cm（9cm出せます

前幅 25cm

後幅 30cm



こちらのお着物は正絹ますいわ屋さんの色無地一つ縫い紋のお着物になります。

サーモンピンクの落ち着きのある素敵なお着物です。お正月や観劇入学式や七五三お宮参りなどいかがでしょうか

今回合わせております帯は誉田屋源兵衛の豪華袋帯を合わせてあります。

吉祥文様の帯に金彩も入ったフォーマルにお使いになれる帯を合わせました。くすみ系のお着物にとても映えます。

クラス感があり上質な帯です。誉田屋源兵衛さんのお品物ので大変良い帯です。

鶴が目をつむっていて可愛らしさもあり魅力のある帯です。

この機会に一緒にいかがでしょうか是非ご検討下さいませ。

帯サイズ

458 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 正絹ますいわ屋一つ縫い紋色無地