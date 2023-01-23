『正絹ますいわ屋一つ縫い紋色無地【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 08時 06分に出品され03月03日 08時 06分に終了予定です。即決価格は14,750円に設定されています。現在886件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|未使用に近い
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¥ 7644
落札価格14750円
886 入札履歴
終了
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