『sassafras ササフラス ガーデナー ジャケット M ワーク 1st【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 11時 01分に出品され03月14日 11時 01分に終了予定です。即決価格は8,658円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 グレー

size M

ファーストタイプ

着丈約65

肩幅約50

脇下身幅約56

袖丈約62



目立つダメージはありませんが、多少使用感があります。



usedにご理解のない方神経質な方はご遠慮ください。





ビンテージ USA 古着 アウトドア キャンプ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ササフラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ sassafras

ササフラス

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